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Balıkesir'de yayaya çarpıp kaçan sürücüyü kırık far yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 20:23 | Son Güncelleme

Susurluk ilçesindeki kazada, aracın markasının belirlenmesi sonucu sürücü gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, bir yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, olay yerindeki kırık farın seri numarasından aracın tespit edilmesi sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Y.M.K. idaresindeki 10 F 4152 plakalı hafif ticari araç, Susurluk-Balıkesir kara yolunun 22. kilometresindeki Yıldız kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Türkdönmez'e (60) çarptı.

Türkdönmez olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü ise kaçtı.

Jandarma ekipleri, başlatılan çalışmada olay yerindeki kırık farın seri numarasından aracın markasını belirledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından da aracın Karesi ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, durumu polise bildirdi.

Balıkçı halinde bulunan aracın sürücüsü, ekiplerce gözaltına alındı.

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Balıkesir kırık far trafik kazası yakalandı

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