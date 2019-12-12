Balıkesir'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak alkol, tütün, çay, kahve ve gıda konserveleri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde, yılbaşı öncesi operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, bandrolsüz 16 şişe 750 mililitrelik şarap, 175 şişe bandrolsüz 1.5 litrelik şarap, 45 şarap şişe kapüşonu, 740 dolu makaron, 38 paket çay, 24 paket kahve, 122 kutu konserve gıda ürünü 20 kilogram zeytinyağı, 15 kilogram nargile kömürü, 6 poşet Molehiya bitkisi, 1340 dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

BARKOD OKUMA PROGRAMI

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada polis ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği, yılbaşı öncesinde artabilecek sahte ve kaçakçılık olaylarına karşı Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu'nca (TAPDK) hazırlanan mobil uygulama programı ile sahte ürünleri ayırt edebileceği belirtildi.

TAPDK'nin hazırladığı program ile şişelerdeki barkod okutularak sahte ve kaçak ürünlerle ilgili olarak ‘şüpheli ürün bilgisi’ sağlanıyor.

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