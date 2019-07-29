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Balıkesir’de yol kapatma eylemi sona erdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 19:42 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde 2.

Balıkesir’de yol kapatma eylemi sona erdi

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde 2. Gündoğan ve Gümüşçeşme mahallelerini birbirine bağlayan hemzemin geçidin TCDD tarafından kapatılması üzerine mahalle sakinleri tarafından başlatılan yol kapatma eylemi sona erdi.
2. Gündoğan ile Gümüşçeşme mahallelerini birbirine bağlayan hemzemin geçidin TCDD tarafından kapatılması üzerine öğle saatlerinde başlatılan yol kapatma eylemi sona erdi. Eylem sırasında mahalle sakinlerini ziyaret eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, vatandaşlarla konuşarak, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile yapacakları toplantıda meseleyi masaya yatırarak çözüm arayacaklarını bildirmişti. Başkan Avcı toplantıdan sonra tekrar mahalle sakinleriyle görüştü. Toplantıda TCDD tarafından yolun kapatılmasının şimdilik rafa kaldırıldığını ve konuya çözüm bulacaklarını ifade eden Başkan Avcı, “Fen İşleri Daire Başkanlığı asfalt işini tamamlandıktan sonra yol tekrar yaya ve araç trafiğine açılacak” dedi.

Balıkesir’de yol kapatma eylemi sona erdi

Balıkesir’de yol kapatma eylemi sona erdi

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