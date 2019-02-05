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Balıkesir'de yolcu otobüsü, kamyona çarptı: 29 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarpıp, yol kenarına yan yattı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü, kamyona çarptı: 29 yaralı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarpıp, yol kenarına yan yattı. Kazada otobüsteki 29 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Balıkesir- Bursa yolunun 12'nci kilometresinde, Değirmenboğazı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Pamukkale firmasına ait 16 NZ 428 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü bilinmeyen 19 SE 704 plakalı kamyona arkadan çarpıp, yol kenarına yan yattı. Kazada otobüsteki 29 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Şehir Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedaviye alınırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Balıkesir'de yolcu otobüsü, kamyona çarptı: 29 yaralıBalıkesir'de yolcu otobüsü, kamyona çarptı: 29 yaralıBalıkesir'de yolcu otobüsü, kamyona çarptı: 29 yaralıBalıkesir'de yolcu otobüsü, kamyona çarptı: 29 yaralı

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