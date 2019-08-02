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Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 17:32 | Son Güncelleme

VALİ YAZICI: ÖLENLERİN 1'İ ÇOCUK 4'Ü YETİŞKİN Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İvrindi ilçesinde, hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (4)

VALİ YAZICI: ÖLENLERİN 1'İ ÇOCUK 4'Ü YETİŞKİN
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İvrindi ilçesinde, hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün taburcu edildiğini belirterek, "Yolcularımızdan 5'i hayatını kaybetti. İlk bilgilerde 3 yetişkin, 2 çocuk şeklinde vermiştik; ama son durum 4 yetişkin, 1 de çocuk şeklinde. 15 yolcumuz 3 hastanemize kaldırılmıştı. Bunlardan şu anda 4'ü, taburcu oldu yani hastanelerimizde 11 yolcumuz var. Yolcularımızdan 1'inin durumu ağır. Diğer yolcuların ise durumları iyi. Kazanın neden olduğu henüz netleşmedi. İtfaiye raporumuz oluşturulmadı. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar. Teknik değerlendirmeler yapılıyor. Zaten kaza değil yangın. Ne yazık ki 5 kaybımız var. Başımız sağ olsun. Aynı zamanda geçmiş olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz" diye konuştu.
'YANGIN OTOBÜSÜN İÇİNDEN BAŞLADI'
Yangının, kahve makinesinden çıktığı iddiaları da sorulan Vali Yazıcı, "İlk bilgilerde birtakım iddialar var. Cumhuriyet savcımız da konuyu değerlendirdi. İtfaiyemiz de çalışmasını yapıyor. Henüz teknik ekip tam çalışmayı bitirmedi. O yüzden 'Şundan başladı' şeklinde bilgi veremiyorum. Netleşmedi. Olabilir de olmayabilir de ama otobüsün içinden başladığı şeklinde bilgimiz var. Durumları iyi olan 17 yolcumuzun olayla ilgili Gökçeyazı Karakolu'nda bilgisine başvuruldu. Sürücü de şu anda burada gözaltında" dedi.
BAŞKAN YILMAZ: ARAŞTIRMADAN SONRA ORTAYA ÇIKACAK
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz ise olay yerinde yaptığı inceleme sonrası şunları söyledi:
"Edremit-Küçükkuyu beldemizden hareket eden özel otobüs firmasına ait yolcu otobüsümüz, Balıkesir'e 20 kilometre kala şoförün 'Duman çıkıyor' uyarısından sağa yanaşıp, 2 kapıyı açtıktan sonra otobüs orta kısımından hızlı bir şekilde yanmaya başlıyor. Vatandaşlarımız araçtan hızlı şekilde inmeye çalışırken, arbede ve panik oluyor. Araçta yaşlılar ve çocuklar var. Toplam 34 yolcu ve 3 mürettebattan 29'u otobüsten iniyor; fakat 5 tanesi otobüsün içinde farklı nedenlerden dolayı içeride kalıyor. İtfaiyemiz ve savcılığımız tespitleri yapmaya çalışıyor. Otobüste çıkan yangının sebebi, itfaiye raporundan sonra çıkar ama otobüs 2017 model. İyi bir yolcu otobüsü. 'İçeride düz kontak yaptı', 'Farklı birşey oldu', 'Kahve makinesinden çıktı' bunların hepsi araştırmadan sonra ortaya çıkacak."
OTOBÜS ŞOFÖRÜ: BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Otobüs sürücüsü N.D., yangının ardından DHA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Aracımızın ekranında 'yangın ışığı' yandı. Otobüsü durdurup, kapıları açtım, yolculara aracı hemen boşaltmalarını söyledim. Kapılar açılınca alevler, otobüsü kaplamaya başladı. Alevler, çok hızlı şekilde otobüsü kapladı, büyük panik yaşandı" dedi.
Otobüs sürücüsü N.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (4)

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