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Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (9)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:45 | Son Güncelleme

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangında yaralanan 15 kişinin kimlikleri belirlendi.

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangında yaralanan 15 kişinin kimlikleri belirlendi. Yaralı yolculardan Saniye Yılmaz, Dursun Ata, Elif Ata, Merve Pehlivanoğlu ve Semra Başar'ın Atatürk Şehir Hastanesi'nde; Türkan Tansuoğlu, İhsan Ali Hamsioğlu, Elif Kurtar ile Sude Kurtar'ın Balıkesir Devlet Hastanesi'nde; Güler Tezel, Seher Yonter, Özgün Okur, Övgü Okur, Hüseyin Emre Kahraman ve Berra Kahraman'ın ise İvrindi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı belirtildi.

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