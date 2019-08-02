Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı: Ölü ve yarılar var

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Balıkesir- Edremit karayolu üzerindeki İvrin'de ilçesinin kırsal Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsünde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belirtilen otobüsteki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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