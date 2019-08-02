Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı yangının ardından otobüs şoförü gözaltına alındı.

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında, araç sürücüsü N.D'nin gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yangında yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Saniye Yılmaz, Dursun Ata, Elif Ata, Merve Pehlivanoğlu ve Semra Başar, Atatürk Şehir Hastanesi'nde, Türkan Tansuoğlu, İhsan Ali Hamsioğlu, Elif Kurtar ve Sude Kurtar, Balıkesir Devlet Hastanesi'nde, Güler Tezel, Seher Yonter, Özgün Okur, Övgü Okur, Hüseyin Emre Kahraman ve Berra Kahraman ise İvrindi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

