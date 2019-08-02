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Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:15 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, olay yerinde incelemelerde bulundu - Vali Yazıcı: - "İlk verdiğimiz bilgilerde 3 yetişkin 2 çocuk şeklinde vermiştik ama son durum 4 yetişkin 1 çocuk şeklinde, 15 yolcu 3 farklı hastaneye kaldırılmıştı, bunlardan 4'ü taburcu oldu" - "Cumhuriyet savcımız da geldi, konuyu burada değerlendirdi. Henüz teknik ekip tam çalışmayı bitirmedi o yüzden, 'şundan başladı' şeklinde bilgi veremiyorum ama otobüsün içinden başladığı şeklinde bilgimiz var"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı otobüs yangınına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayın meydana geldiği Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisine gelen Yazıcı, beraberindekilerle inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Yazıcı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüste 34 yolcu ve 3 mürettebat bulunduğunu söyledi.

Yangının saat 13.15'te başladığı bilgisini aldıklarını ifade eden Vali Yazıcı, şöyle konuştu:

"Yolcularımızdan ne yazık ki 5 tanesi hayatını kaybetti. İlk verdiğimiz bilgilerde 3 yetişkin 2 çocuk şeklinde vermiştik ama son durum 4 yetişkin 1 çocuk şeklinde, 15 yolcu 3 farklı hastaneye kaldırılmıştı, bunlardan 4'ü taburcu oldu. Hastanelerde 11 tane yolcu var, 1'i ağır o da Atatürk Şehir Hastanesinde. Yangına neyin neden olduğu henüz netleşmedi, itfaiye raporu henüz oluşmadı, teknik değerlendirmeler yapılıyor. Zaten bu bir kaza değil yangın, otobüsün içinden başlayan bir yangın. Yaralılarımıza şifa diliyorum."

Yolun ulaşıma açıldığını aktaran Yazıcı, kahve makinesinden yangının çıktığı yönündeki iddialar konusundaki soruya ise, "Cumhuriyet savcımız da geldi, konuyu burada değerlendirdi. Henüz teknik ekip tam çalışmayı bitirmedi, o yüzden, 'şundan başladı' şeklinde bilgi veremiyorum ama otobüsün içinden başladığı şeklinde bilgimiz var. 17 yolcumuzun Gökçeyazı Karakolunda bilgilerine başvuruldu, sürücü de burada şu anda." şeklinde cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
balıkesir valisi ersin yazıcı

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