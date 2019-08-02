Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı otobüs yangınına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayın meydana geldiği Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisine gelen Yazıcı, beraberindekilerle inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Yazıcı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüste 34 yolcu ve 3 mürettebat bulunduğunu söyledi.

Yangının saat 13.15'te başladığı bilgisini aldıklarını ifade eden Vali Yazıcı, şöyle konuştu:

"Yolcularımızdan ne yazık ki 5 tanesi hayatını kaybetti. İlk verdiğimiz bilgilerde 3 yetişkin 2 çocuk şeklinde vermiştik ama son durum 4 yetişkin 1 çocuk şeklinde, 15 yolcu 3 farklı hastaneye kaldırılmıştı, bunlardan 4'ü taburcu oldu. Hastanelerde 11 tane yolcu var, 1'i ağır o da Atatürk Şehir Hastanesinde. Yangına neyin neden olduğu henüz netleşmedi, itfaiye raporu henüz oluşmadı, teknik değerlendirmeler yapılıyor. Zaten bu bir kaza değil yangın, otobüsün içinden başlayan bir yangın. Yaralılarımıza şifa diliyorum."