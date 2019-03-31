HABER

Balıkesir’de Yücel Yılmaz kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’de kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz’ın kazanmasının ardından vatandaşlar kutlamalara başladı.Türkiye’de seçimin kıyasıya rekabetle sürdüğü Balıkesir’de Cumhur İttifakı seçmenleri kutlamalara başladı.

Balıkesir’de Yücel Yılmaz kazandı

Balıkesir’de kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz’ın kazanmasının ardından vatandaşlar kutlamalara başladı.
Türkiye’de seçimin kıyasıya rekabetle sürdüğü Balıkesir’de Cumhur İttifakı seçmenleri kutlamalara başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz’ın seçimleri kazandığını söyleyen partililer, AK Parti İl başkanlığı önünde davul zurnalar eşliğinde kutlama yaptı. Yılmaz’ı seçimin galibi ilan eden AK Partili seçmenler, araçları ile konvoy yaparak parti binası önüne geldi. Parti binası önünde binicilerin atları ile geçişleri ise vatandaşları coşturdu. Sonuçların kesinleşmesi sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek adayın meydan toplantısı yapması bekleniyor.

Balıkesir’de Yücel Yılmaz kazandı

Balıkesir’de Yücel Yılmaz kazandı

Balıkesir’de Yücel Yılmaz kazandı

Balıkesir’de Yücel Yılmaz kazandı

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Edirne'de yeniden CHP'li Gürkan kazandıEdirne'de yeniden CHP'li Gürkan kazandı
Nevşehir'de AK Partili Rasim Arı kazandıNevşehir'de AK Partili Rasim Arı kazandı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.