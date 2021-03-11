Balıkesir’de yüksek riske rağmen kafede okey oynarken yakalandılar

Çok riskli iller arasında yer alan Balıkesir’de denetimler aralıksız sürerken bir kafede okey oynayan 3 kişi kolluk görevlileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Edremit merkez ve Akçay bölgesinde denetimleri aralıksız sürerken çarşı ve mahalle bekçilerinin pandemi kapsamında yapmış olduğu mücadeleyi sekteye uğratanlara da kolluk görevlileri göz açtırmıyor.

Akçay Sarıkız Mahallesi Fatih Caddesinde bulunan bir kafede iş yerinin açık olduğu ve iş yeri içerisinde Mesut S., Mesut T., Mümin E. isimli şahısların maskesiz şekilde kapalı alanda sigara içerek ve alkol alarak oyun oynamaları kameraya ise böyle yansıdı. Ekipler, pandemi kurallarını ihlal eden 3 şahıs ile iş yeri sahibi Kadir G. isimli kişilere, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Aykırılık nedeniyle 900 lira ve 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Kanununa aykırılıktan 2813 lira ve Umumi Hıfzısıhha Kanuna aykırılık sebebiylede ayrı ayrı 3150 liralık idari yaptırım uyguladı.

