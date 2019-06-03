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Balıkesir’de Yunus timleri uyuşturucuya geçit vermiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 13:32 | Son Güncelleme

Balıkesir’de bir ihbarı değerlendiren motosikletli polis timleri bir araçta yaptıkları aramada 52 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi.

Balıkesir’de Yunus timleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Balıkesir’de bir ihbarı değerlendiren motosikletli polis timleri bir araçta yaptıkları aramada 52 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. Olayda yakalanan 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Balıkesir’de Karesi İlçe Kaymakamlığı önünde 34…. plakalı araç içerisinde şüpheli şahısların bulunduğu haberini alan motosikletli polis timleri aracı istasyon kavşağında durdurdu. Yapılan inceleme sonucunda 52 adet uyuşturucu nitelikli hap elde edildi. Ayrıca araç trafikten men edilerek oto parka çekildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile E.A., İ.U. ve B.K.O adlı şahıslar ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

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