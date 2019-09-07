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Balıkesir’de Yunuslar şüphelilere göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 10:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’de Motorize Yunus Polis Timleri suçlulara göz açtırmıyor.

Balıkesir’de Motorize Yunus Polis Timleri suçlulara göz açtırmıyor. Yunus ekipleri çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu madde bulunan toplam 7 kişiyi yakaladı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği (Yunus Timleri), sorumluluk bölgesinde suça ve suçluya geçit vermedi. Motosikletli Polis Timleri Amirliği’ne bağlı unsurlarca gün içerisinde yapılan kontrollerde, "Nafaka Hükümlerine Uymamak" suçundan aranan 1 kişi ile "Bıçak veya Diğer Ateşli Silahları İzinsiz Olarak Satma-Satın Alma-Taşıma veya Bulundurma" suçundan aranan 1 kişi olmak üzere 2 aranan kişi ve ayrıca 5 kişiden toplam 185 adet uyuşturucu-uyarıcı nitelikte hap ve 7 gr. esrar maddesi ele geçirdi.
Yakalanan kişiler ile gerekli işlemler için ve suç unsurları birlikte ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.

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