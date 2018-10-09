Balıkesir'de zeytin ilaçlama uçağı sert iniş yaptı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde zirai ilaçlama uçağı zeytinliğe sert iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Edremit'in Dereli Mahallesi yakınlarında havadan ilaçlama yapan uçakta yaşanan bir teknik arıza nedeniyle pilot, zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

Bir zeytinliğe sert iniş yapan uçakta, burun kısmını vurması nedeniyle hasar oluştu.

Uçağın pilotu Rıfat Kamil Koçman, kazadan yara almadan kurtuldu.

