Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale- İzmir kara yolu Kadıköy Mahallesi mevkisinde, zeytin işçilerini taşıyan A.F. idaresindeki 10 KB 429 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden M.Y. yönetimindeki 45 F 1840 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile 9 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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