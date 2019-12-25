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  4. Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı

Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 18:50 | Son Güncelleme

Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale- İzmir kara yolu Kadıköy Mahallesi mevkisinde, zeytin işçilerini taşıyan A.F. idaresindeki 10 KB 429 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden M.Y. yönetimindeki 45 F 1840 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile 9 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edremit işçi Kaza minibüs zeytin

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