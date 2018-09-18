Balıkesir'de zeytinlik yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında 4 dekar alandaki zeytin ağaçları zarar gördü.

Kırcılar Mahallesi Kırtepe mevkisindeki bir zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Ayvalık Orman İşletme Şefliğine bağlı itfaiye ekipleri tarafından 5 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler söndürüldü.

Olayla ilgili incelemede, 4 dekar alanda bulunan 100 civarında zeytin ağacının tamamen yandığı belirlendi.

