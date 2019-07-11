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Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 20:54 | Son Güncelleme

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul Otoyolu Günaydın mevkisindeki toprak yolda seyreden Ali M. idaresindeki 34 AR 3568 plakalı taş yüklü kamyon, kontrolden çıkarak Gökhan Tokat'ın kullandığı 10 DDV 69 plakalı otomobilin üstüne devrildi.

O sırada İbrahim Başaran kontrolündeki 10 CBF 79 plakalı otomobil de her iki araca çarptı.

Kazada, devrilen kamyondan düşen kaya parçalarının altında kalan otomobilin sürücüsü Tokat, olay yerinde hayatını kaybetti. Son anda araçtan çıkmayı başaran Burak Taşkın ile kamyon şoförü ve sürücü Başaran yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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1 ölü 3 yaralı Balıkesir Susurluk trafik kazası

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