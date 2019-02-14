Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ela Onat yönetimindeki 06 DH 3613 plakalı otomobil, Çanakkale İzmir kara yolunun Kadıköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Ali Ekber Köygülü idaresindeki 10 KT 927 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Bu sırada Fatih Ertürk yönetimindeki 34 RU 8117 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 AAR 174 plakalı otomobil, kaza yapan araçlara çarpmamak için sürücülerin direksiyonu kırması sonucu refüje çarptı.

Kazada Onat, kamyonet sürücüsü Köygülü ve diğer araçlarda bulunanlardan Tahir Vurmuş, Sezai Salık ile Yeliz Çakmakçı yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit'teki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Onat ve Köygülü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika trafiğe kapalı kalan kara yolunun Çanakkale yönünde uzun araç konvoyu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

