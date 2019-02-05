Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunda Murtaza Kara yönetimindeki 34 UK 1719 plakalı otomobil, Sefer Erden idaresindeki 16 BUD 41 plakalı otomobile, ardından karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen Sertaç Taş'ın kullandığı 10 BGF 86 plakalı otomobile çarparak ters döndü.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Recep Gülfidan, Hasan Erdem, Abdulkadir Özcan, Denizcan Yıldız ve Ceyhan Akgüleç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

