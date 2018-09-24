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Balıkesir'de zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 19:32 | Son Güncelleme

SÖNDÜRÜLDÜ Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Konakpınar Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, söndürüldü. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 1 dozer ile müdahale edildi. 2 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Balıkesir'de zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı (2)

SÖNDÜRÜLDÜ
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Konakpınar Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, söndürüldü. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 1 dozer ile müdahale edildi. 2 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı (2)Balıkesir'de zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı (2)

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