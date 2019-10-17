HABER

Balıkesir’deki kazalar, MOBESE kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu(MOBESE) kameralarına yansıdı.

Balıkesir’deki kazalar, MOBESE kamerasında

Mustafa SUİÇMEZ/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu(MOBESE) kameralarına yansıdı.
Balıkesir kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen görüntüler, sürücülerin dikkatsizliği ile trafik kuralları ihlallerini gözler önüne seriyor.
Kazalardan biri Bahçelievler Mahallesi Savaştepe Caddesi'ndeki döner kavşakta meydana geliyor. Kavşakta şehiriçi otobüsü ile bir otomobil çarpışıyor. 2 araçta da maddi hasar oluşuyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntüler ile sürücü ve yayaları, trafikte daha dikkatli olmaları konusundayönünde uyarıyor.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir’deki kazalar, MOBESE kamerasında

Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki... Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki...
Samsun’da FETÖ’den 7 kişi adliyeye sevk edildiSamsun’da FETÖ’den 7 kişi adliyeye sevk edildi
İHA muhabirini darp edip, telefonunu gasp eden zanlılar serbest bırakıldıİHA muhabirini darp edip, telefonunu gasp eden zanlılar serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.