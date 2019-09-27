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Balıkesir'deki o iki zorba tekrar gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 14:06 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, üniversite öğrencisi A.D.'yi (25) dövüp, parasını ve cep telefonunu gaspettikleri iddia edilen Nihat Y.

Balıkesir'deki o iki zorba tekrar gözaltında

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, üniversite öğrencisi A.D.'yi (25) dövüp, parasını ve cep telefonunu gaspettikleri iddia edilen Nihat Y. (21) ve Burak B. (24), gözaltına alındı. Polis tarafından sağlık kontrolüne götürülen 2 şüpheli, polislere hakaret edip, bağırarak hastaneden ayrıldı. Bu anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada yayılırken, polis ekipleri Nihat Y. ve Burak B.'yi kaldıkları evde yakalayıp, tekrar gözaltına aldı. Gaspedilen A.D. ve ailesi de Nihat Y. ve Burak B. hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı.
Balıkesir’de 24 Eylül günü parkta oturan üniversite öğrencisi A.D. ve arkadaşlarının yanına Nihat Y. ve Burak B. geldi. İddiaya göre "Buranın abisi biziz" diyen iki kişi, A.D.'yi dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran Nihat Y. ve Burak B., A.D.'nin cep telefonunu ve cüzdanını gasbetti. A.D.'yi yakındaki su kanalına atmak üzereyken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheliler Nihat Y. ve Burak B., kaçarak uzaklaştı.
Polis tarafından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Nihat Y. ve Burak B., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlılar, iddiaya göre burada önce doktora saldırdı, ardından ise polislere bağırıp, hakaret ederek hastaneden ayrıldı.
Şüphelilerin hastanede yaşattıkları bu anlar, A.D.'nin babası İ.D. tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bu anlar sosyal medyada da yayınlandı ve tepkiler çığ gibi büyüdü.
Tekrar harekete geçen polis ekipleri Nihat Y. ve Burak B.'yi, dün gece kaldıkları evde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki şüphelinin sorgusunun sürdüğü, ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
'HEM DARP HEM GASP VAR'
A.D.'nin kız kardeşi B.D. ise yaşananlara isyan etti. B.D., "Burada hem darp hem gasp var. Direkt öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Hastanedeki görüntüleri babam çekti. Şahıslar polise küfrediyorlar. 'Benim 54 dosyam var, 55 olsun' şeklinde söylemleri var. Ve ellerini kollarını sallaya sallaya gidiyorlar. Gözaltındaki adamlar polisin elinden kaçıyor. Sonra tekrar yakalanıp, gözaltına alınmışlar. Mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdık. Ama bu tip insanların, böyle elini kolunu sallayarak gezmeleri çok acı bir durum" dedi.
Yüzünden ağır yaralanan A.D. ise DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu olayın duyulmasını istiyorum. Bugün bu olayın içinde kalan bendim. Yarın başkasının da başına gelebilir. Beni öldürmeye teşebbüs ettiler, yaralıyım, şimdi yaşıyorum. İnsan hayatı bu kadar basit olmamalı” diye konuştu.

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