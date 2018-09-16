Balıkesir'deki sağanak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma ve Erdek ilçelerinde 13 Eylül'deki şiddetli sağanağın ardından yaşanan su baskınlarına ilişkin, "Ekiplerimiz 700'e yakın vatandaşımızı mahsur kaldığı arabalardan ve evlerinden kurtardı. 88 adreste 15 pompayla 5 bin 400 ton su çekilerek bodrum katlarda yaşayan vatandaşların sıkıntıları giderildi." dedi.

Kafaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bandırma ve Erdek'te hasar gören ev ve iş yerleriyle cadde ve sokaklarda hasar tespit çalışmalarına başlandığını anımsattı.

Çalışmaların ilçe belediyeleriyle koordineli gerçekleştirildiğini vurgulayan Kafaoğlu, şiddetli sağanağın 150 iş yerine zarar verdiğini kaydetti.

Kafaoğlu, Bandırma merkezindeki Kaşif Acar Caddesi başta olmak üzere birçok sokak ve caddede büyük zarar oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ekiplerimiz 700'e yakın vatandaşımızı mahsur kaldığı arabalardan ve evlerinden kurtardı. 88 adreste 15 pompayla 5 bin 400 ton su çekilerek bodrum katlarda yaşayan vatandaşların sıkıntıları giderildi. Trafiğe kapanan Bandırma-Erdek karayolu da ekiplerin çalışması sonrası trafiğe açıldı. Bu tür afetlerde ne altyapı ne de üstyapı dayanıyor. Sel bütün yapılan çalışmaları, yoldaki kilit parke taşları, kaplamaları söküp atmış. Tek sevincimiz can kaybının olmaması. Özellikle kırsal mahallelerimizde heyelandan dolayı köy yolları kapanmıştı. BASKİ ve Fen İşleri Müdürlüğü araçlarıyla o yollar açılarak ulaşım yeniden sağlanmış oldu."

