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Balıkesir'deki 'sınav jokeri' operasyonunda 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir ile Kütahya'daki üniversitelerde öğrenim gören zeki öğrencileri başkalarının yerine sınavlara sokarak, gelir elde eden 'sınav jokeri' adlı çeteye operasyon düzenlendi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir ile Kütahya'daki üniversitelerde öğrenim gören zeki öğrencileri başkalarının yerine sınavlara sokarak, gelir elde eden 'sınav jokeri' adlı çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 21 kişinden 13'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, üyelerinin kendilerini 'sınav jokeri' diye adlandırdığı çeteyi çökertti. Adaylara 'kazanma garantisi' veren çete üyeleri, polis ekiplerince teknik takibe alındı. Çete üyelerinin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenim gören zeki öğrencileri tespit edip, başkalarının yerine sınavlara girmeleri girmeleri için yüksek miktarda para teklifiyle ikna ettiği belirlendi. İkna edilen öğrencilerin, toplu olarak Şanlıurfa'ya götürüldüğü saptandı. Şanlıurfa'daki etüt merkezinin yöneticisinin, seçilmiş öğrenciler için yerine sınava girecekleri kişinin bilgilerinden oluşan sahte kimlikleri hazırladığı belirlendi. Zeki öğrencilerin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Balıkesir Üniversitesi'nde yaz okuluna kalanların yerine sınava girdiği saptandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis ekiplerince düzenlenen raporlar, Kütahya ve Şanlıurfa emniyet müdürlüklerine gönderildi. Paylaşımın ardından Kütahya'da 5, Şanlıurfa'da ise 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 kişiden 13'ü, tutuklanırken, 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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