Balıkesir'deki suç örgütüne yönelik operasyon

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de suç örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan, itirazları kabul edilince serbest bırakılan 3 kişi yeniden tutuklandı.
Edremit Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, tehdit ve şantajla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla tutuklanan, karara yapılan itiraz sonucu tahliye edilen 3 kişi, yeniden tutuklanmaları yönünde yapılan itirazla gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit ve şantajla haksız kazanç sağlamak iddialarıyla tutuklanan 8 zanlıdan 7'si, yaptıkları itiraz sonucu nöbetçi mahkemece tahliye edilmiş, tahliye edilen 7 şüpheli hakkında, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı.
Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, diğerlerini arama çalışmaları sürüyor.
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