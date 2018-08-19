Balıkesir'deki suç örgütüne yönelik operasyon

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de suç örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan, itirazları kabul edilince serbest bırakılan 3 kişi yeniden tutuklandı.

Edremit Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, tehdit ve şantajla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla tutuklanan, karara yapılan itiraz sonucu tahliye edilen 3 kişi, yeniden tutuklanmaları yönünde yapılan itirazla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit ve şantajla haksız kazanç sağlamak iddialarıyla tutuklanan 8 zanlıdan 7'si, yaptıkları itiraz sonucu nöbetçi mahkemece tahliye edilmiş, tahliye edilen 7 şüpheli hakkında, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, diğerlerini arama çalışmaları sürüyor.

