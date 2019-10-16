Balıkesir’den terör şehidi Necmettin Yılmaz’ın öğrencilerine ziyaret

Balıkesir Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın Şanlıurfa’da adının verildiği okulu ziyaret ederek, öğrencilere hediyeler dağıttı.

Balıkesir Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesinde görevli bir grup öğretmen ve öğrenci, 16 Haziran 2017 tarihinde memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın adının verildiği okulu ve öğrencilerini ziyaret ederek, burada eğitim gören öğrencilere Necmettin Yılmaz’ın adının yazılı olduğu tişörtler ile kırtasiye malzemesi dağıttı.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette, öğrenciler misafir öğrenci ve öğretmenlere Şehit Necmettin Yılmaz’ı anlattı. Şehit Necmettin Yılmaz İlk ve Ortaokulu Müdürü Saadettin Şenşahin, Necmettin Yılmaz’ın bıraktığı yerden eğitime devam ettiklerini ve şehidin gözünün arkada kalmayacağını belirterek, "Bir grup öğrenci ve öğretmen Balıkesir gibi çok uzak bir mesafeden gelip, burada gönüllerimizi fethettiler. Bu kadar uzaktan gelip Necmettin öğretmenimizi anmak ve anıyor olmak bizim için çok büyük bir duygu arz ediyor. Hele ki böyle Barış Pınarı Harekâtı sürecinde gelmeleri ayrı bir önem arz etmektedir. Geldikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi

Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Halil Aydoğan da şöyle konuştu:

"Biz Balıkesir’de bu acıyı hissediyoruz, şehitlerimiz hepimizin şehitleridir. Değerli öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ın şehit edildiğini öğrendiğimizde yüreğimiz gerçekten çok acıdı ve onun hatırasını yaşatmak Balıkesir’deki arkadaşlarımıza onu anlatmak ve buradaki duyguyu onun öğrencileriyle, öğretmenleriyle birlikte yaşamak için buraya onu ziyaret etmek için geldik. Şu an onu ziyaret ettiğimizi hissediyoruz çok duyguluyuz. Şu an onun öğrencileriyle beraberiz, iyi ki buraya gelmişiz hepsi birbirinden değerli öğrenciler.”