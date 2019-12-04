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Balıkesir’in ‘ateşe koşan kadınlar’ı belgesel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:25 | Son Güncelleme

Özel bir prodüksiyon şirketi tarafından erkek egemen meslek gruplarında çalışan kadınların konu edileceği “İlham Veren Kadınlar” belgesel serisinin ilk filmi “Ateşe Koşan Kadınlar”, Balıkesir İtfaiyesi’nde çekildi.

Özel bir prodüksiyon şirketi tarafından erkek egemen meslek gruplarında çalışan kadınların konu edileceği “İlham Veren Kadınlar” belgesel serisinin ilk filmi “Ateşe Koşan Kadınlar”, Balıkesir İtfaiyesi’nde çekildi. 3 kadın itfaiye erinin hikayelerinin anlatıldığı belgeselin lansmanı, İstanbul’da ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Erkek egemen meslek gruplarında çalışan kadınların hikâyelerini ele alan bir belgesel serisi hazırlamak için “İlham Veren Kadınlar” projesini başlatan özel bir prodüksiyon şirketi, serinin ilk filmini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının 3 kadın personeliyle çekti. Türkiye’de sayıları oldukça az olan kadın itfaiyecilerin hikâyesinin anlatıldığı “Ateşe Koşan Kadınlar” isimli belgesel için bünyesinde 11 kadın itfaiyeci bulundurarak bu anlamda Türkiye’de öncü olan Balıkesir İtfaiyesi’ni seçen film ekibine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da gereken desteği verdi. Gubse Balkaya, Hümeyra Karabey ve Merve Öztürk’ün hikâyelerinin anlatıldığı belgeselin çekimleri bir haftada tamamlandı. Birçok ünlü ve sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen lansmanla basına tanıtılan belgesel, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Kadınların mücadele ettiği ön yargılar konuşuldu
Büyük ilgi gören belgesel gösteriminin ardından Ceren Akdağ moderatörlüğünde Wavemaker CEO’su Neslihan Olcay, MediaCat Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan ve Oyuncu-Yapımcı Tuba Ünsal ile Türkiye’de çalışan kadınlar ve mücadele ettikleri ön yargıların konuşulduğu bir panel düzenlendi. Projenin yapımcısı Aslı Şeyda Engel, bu ilk bölümün sadece bir başlangıç olduğunu ve markaların, paydaşların desteği ile bu seriyi 13 bölüme tamamlayıp, her bölümde farklı bir erkek egemen meslekteki kadınların hikâyesinin anlatılacağını belirtti. Belgesel serisinin diğer bölümlerinde Deniz Kokan Kadınlar, Yer Altındaki Kadınlar, Yüksekteki Kadınlar gibi farklı meslek grubu ve o meslek grubunda çalışan 3 farklı kadının hikâyesinin ele alınması planlanıyor.

“Balıkesir İtfaiyesi olarak bu konuda öncü olacağız”
Gecenin sonunda konuşan Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, bu tarz kadın projelerinin her zaman desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Bu çalışmada esas olan kadınlarımızın gücü. Biz, kadınlarımızla daha güçlüyüz. Balıkesir İtfaiyemizin de bu konuda örnek ve öncü olduğuna inanıyorum. Bununla ilgili birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Ekip Balıkesir’e geldiğinde konuyu başkanımıza açtık, o da yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Bu çalışmanın özelinde kadın vardı, kadınlarımızın gücü vardı ama biz itfaiyeciler yıllardır sesimizi duyurmak için çok uğraşıyoruz. İtfaiyeciler, belki bir polis ya da asker gibi değil ama 24 saat insanımızın canı için malı için nöbet tutuyorlar. Gerçekten çok kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Önümüzdeki yıllarda kadınlarımızın itfaiyelerde daha üst düzey pozisyonlara da geldiğini göreceksiniz. Yine Balıkesir İtfaiyesi olarak bu konuda öncü olacağız” diye konuştu.

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