Balıkesir'in ilk 'Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı

BALIKESİR'de ilk 'Millet Kıraathanesi'nin temeli merkez Altıeylül ilçesinde atıldı.

Merkez Altıeylül İlçesi Plevne Mahallesi'nde bulunan İsmail Akçay Parkı'nda inşa edilecek Millet Kıraathanesi'nin temel atma törenine AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından başlayan temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İvrindi'de temelleri atılan ilk Millet Bahçesi'nden sonra ilk Millet Kıraathanesi'nin temellerinin de Altıeylül ilçesinde atıldığını söyledi.

'AK PARTİ İLE HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİ TANIDIK'

Havran ve Savaştepe'de de Millet Bahçesi temellerinin bu hafta içerisinde atılacağını belirten Başkan Kafaoğlu, art arda diğer ilçelerde atılacak temellerle birlikte Balıkesirlileri millet bahçeleri ve kıraathaneleriyle buluşturacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyalarında üzerinde durduğu konuların millet bahçeleri ve kıraathaneleri olduğunu ifade eden Kafaoğlu, 1990'lı yıllarda ideolojik belediyecilik anlayışı vardı. AK Parti ile birlikte hizmet belediyeciliğini tanıdık. Yine hizmet belediyeciliğinden sonra arkasından sosyal belediyeciliği tanıdı bu toplum. Şimdi trend gönül belediyeciliğine geçiyor. İşte bu millet bahçeleri ve kıraathaneleriyle hedef halkın gönlüne hitap etmek, onlara dokunmak için en önemli argümanlardır. İnsanlarımız artık küçük projelerden de mutlu oluyor dedi.

'MİLLET BAHÇELERİ HALKIN HAYATINA DOKUNUYOR'

Millet bahçelerinin yürüyüş yolları, kütüphaneleri ve çocuk parklarıyla halkın gönlüne dokunduğunu belirten Kafaoğlu şöyle konuştu

Millet bahçeleri halkın hayatını kolaylaştıran ve hayatlarını zenginleştiren mekanlar. Tabii millet kıraathaneleri de aynı şekilde insanlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu, çayı ve kahvesini içebildiği ve insanlarımızı yeniden kitaplarla buluşturduğu müesseseler oluyor. Balıkesir'deki ilk Millet Kıraathanesi'nin temellerini burada atıyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, milletvekilleri ve katılımcılar duaların okunmasının ardından Millet Kıraathanesi'nin temeli için butona bastı. Millet Kıraathanesi'nin 3 ay içerisinde bitirilerek hizmete gireceği belirtildi.

