Balıkesir'in Sındırgı Belediyesinden Elazığ'a yardım tırı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Sındırgı Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye öncülüğünde başlatılan kampanyada, yardımların Cumhuriyet Meydanı'nda toplandığı kaydedildi.

Toplanan giyecek ve yiyeceklerin yüklendiği tırın, deprem bölgesine ulaşmak üzere Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket ettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Türk milletinin yüreğinin şefkat dolu olduğunu belirterek, "Çocuğundan yaşlısına herkes bu seferberliğe ortak oldu. Sındırgı, bu konuda Türkiye'nin bir aynası niteliğinde, bu tür organizasyonlarda, her şeyi bir kenara bırakıp anında kenetlenebiliyor. Bu da Türk milletinin asla parçalanamayacağının, bir olduğunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

