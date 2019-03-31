Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ekrem Yavaş kazandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ekrem Yavaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ekrem Yavaş 12 bin 354, CHP adayı Tuncay Öztürk 11 bin 40, BBP adayı Adem Öztürk 125 oy aldı.

-Yavaş'ın özgeçmişi-

Sındırgı'da doğdu İlk orta ve Lise tahsilini Sındırgı'da yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya bölümü bitirdi. 12 yıl öğretmenlik görevinden sonra 2004-2009 yıllarında Sındırgı Belediye Başkanlığı, 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti'den 7. Sıra Balıkesir Milletvekili Adayı oldu. 2014 yılı yerel seçimlerinde yeniden Sındırgı Belediye Başkanlığına seçildi. Belediye başkanlığı görevini sürdüren Ekrem Yavaş aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şubesi kurucusu, Sendikacılık, İzcilik, yanı sıra Yağcıbedir Halıları konusunda çalışmalarını devam ettirmekte. Ekrem Yavaş evli ve 3 çocuk babasıdır.

