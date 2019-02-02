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Balıkesir'in yaz hedefi 5 milyon yerli turist

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23.

İSTANBUL, (DHA) - EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı. Balıkesir'de faaliyet gösteren Turizm İşletmecisi Ceyhun Özsan, "2018 yılı Balıkesir için çok iyi geçti. 2019 yaz hedefimiz 5 milyon yerli turisti ağırlamak" dedi. Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. EMITT'e, 94 ülkeden bin 100 ana firma katıldı. Fuara katılan Turizm İşletmecisi Ceyhun Özsan, faaliyette bulunduğu Balıkesir ilinin turizm potansiyeline dair önemli bilgiler paylaştı. TERMAL ZENGİNLİĞİ BARINDIRIYOR Uzak Doğu pazarından katılımcıların fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ceyhun Özsan, "Balıkesir termalin gelişen bir bölgesinde. Sağlık turizminde de birçok sağlık yatırımlarımız oldu. Edremit, Sındırgı ve Gönen yıllarca kaplıcada önde gelen ilçelerimizden. Bu pazardaki payımızı artırmaya çalışıyoruz. Balıkesir kuzeyde Ege, güneyde Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir şehir. Yeraltı ve üstü kaynakları fazlasıyla var. Tarımda ise öncü bir şehiriz. Uzak Doğu pazarından ve Orta Avrupa'dan gelen Anadolu Kültür gruplarını ağırlıyoruz. Bu da bizim için artı bir değer" diye konuştu. "2019 YILI İÇİN DAHA UMUTLUYUZ" 2018 yılının Balıkesir için verimli bir yıl olduğuna dikkat çeken Özsan, "Özellikle iç pazarda yükselen bir trend yakaladık. 2019'da umutlarımız yükselen bir hızla devam etmekte. Umut ediyoruz ki 2019, 2018 yılından daha iyi geçecek. Hedefimiz yaz döneminde 5 milyon yerli turisti ağırlamak ve bunu çok kolay başarabiliriz" ifadelerini kullandı. İlk 2 gün turizm profesyonellerini ağırlayan EMITT, yarın ve pazar günü ise tatilcileri ağırlayacak. Tatil tüketicileri, fuarda, seçtikleri destinasyonları inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarına, erken rezervasyon kampanyaları ile ulaşma imkanına sahip olabilecek.

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