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  4. Balıkesirli anne karaciğer nakli bekleyen kızı için organ bağışı çağrısı yaptı

Balıkesirli anne karaciğer nakli bekleyen kızı için organ bağışı çağrısı yaptı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Anne Deniz Kalay: - "Kızım artık bir şey yiyemiyor, konuşamıyor hatta gözlerini bile açamıyor. İnsanların organ bağışı konusunda daha duyarlı olmalarını istiyorum"

İZMİR (AA) - İzmir'de tedavi gören ve karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 16 yaşındaki kızı için anne Deniz Kalay organ bağışı çağrısında bulundu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Zekiye Kalay, yaklaşık 9 ay önce, karın ağrısı şikayetiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Tetkiklerde siroz hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Kalay, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edildi.

Kalay'ın tedavisiyle ilgilenen doktorlar, acil nakil kararı aldı.

İlk etapta doku nakli için aile ve yakınlarına başvuruldu ancak uygun sonuçlar çıkmayınca Kalay, kadavradan karaciğer nakil listesine alındı.

Rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Kalay, nakil olup sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Yaklaşık 5 aydır hastanede kızının başında bekleyen anne Deniz Kalay ise evladı için organ bağışı çağrısında bulundu.

Anne Kalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının sağlık durumunun her geçen gün kötüye gittiğini söyledi.

Eşinin cezaevinde olduğunu belirten anne Kalay, "4 çocuğum var, birinin kalbi delik, diğeri de astım hastası. Onları Bandırma'da yaşadığımız çadırda bırakmak zorunda kaldım. Kızımın tedavisi için aylardır buradayım. Onun da durumu çok kötü. Doktorlar 'Nakil olmazsa kızın ölür' dediler. Bu beni çok üzüyor." diye konuştu.

Kalay, kızının iyileşmesi için her gün Allah'a dua ettiği dile getirdi.

Kızıyla gezmeyi çok özlediğini anlatan Kalay, "Evladımın karaciğer nakli olup sağlığına kavuşmasını istiyorum. Kızım artık bir şey yiyemiyor, konuşamıyor, hatta gözlerini bile açamıyor. İnsanların organ bağışı konusunda daha duyarlı olmalarını istiyorum. Kızımın iyileşmesi organ bağışına bağlı." ifadelerini kullandı.

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ameliyat Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi karaciğer nakli

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