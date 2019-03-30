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Balıkesirli gençler plajları yaza hazırlıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi 10-A sınıfı öğrencileri ,sosyal etkinlik dersinde Ören plajını temizledi.Öğretmenleri Gülcan Cafeoğlu ve Selma Sağozan’ın öncülüğünde ünlü Ören plajına giden 32 öğrenci, soğuk havaya aldırmadan poşetler dolusu alkol ve meşrubat şişeleri ile ambalaj atığı topladı.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi 10-A sınıfı öğrencileri ,sosyal etkinlik dersinde Ören plajını temizledi.
Öğretmenleri Gülcan Cafeoğlu ve Selma Sağozan’ın öncülüğünde ünlü Ören plajına giden 32 öğrenci, soğuk havaya aldırmadan poşetler dolusu alkol ve meşrubat şişeleri ile ambalaj atığı topladı. Öğretmen Gülcan Caferoğlu, öğrencilere çevre şuuru aşılamak istediklerini anlatırken, etkinliğe katılan öğrenciler de vatandaşları çevreye saygılı olmaya çağırdı. Ören plajını baştan başa gezen öğrenciler topladıkları çöpleri çöp konteynerlerine atarken, çevreye katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.
Temzliğe katılmaktan mutlu olduğunu anlatan Nilcan Dede, “Biz sınıf olarak öğretmenlerimizin eşliğinde buraya geldik. Çok miktarda çöp birikmişti. Plajımızı temizledik. İnsanlardan ricamız. Çöplerini yerlere atmasınlar” dedi.
Cüneyt Öztürk de, “Arkadaşlarımızla plajımızı temizledik. Doğa bizim her şeyimiz. Bu yüzden el birliği ile çevremize sahip çıkalım” diye konuştu.

Balıkesirli gençler plajları yaza hazırlıyorlar

Balıkesirli gençler plajları yaza hazırlıyorlar

Balıkesirli gençler plajları yaza hazırlıyorlar

Balıkesirli gençler plajları yaza hazırlıyorlar

Balıkesirli gençler plajları yaza hazırlıyorlar

Balıkesirli gençler plajları yaza hazırlıyorlar

Balıkesirli gençler plajları yaza hazırlıyorlar

Balıkesirli gençler plajları yaza hazırlıyorlar

Balıkesirli gençler plajları yaza hazırlıyorlar

Balıkesirli gençler plajları yaza hazırlıyorlar

Balıkesirli gençler plajları yaza hazırlıyorlar

Balıkesirli gençler plajları yaza hazırlıyorlar

Balıkesirli gençler plajları yaza hazırlıyorlar
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