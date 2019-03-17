Balıkesirli öğrenciler okulda Çanakkale Müzesi oluşturdu

Burhaniye ilçesinde, Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunda, Çanakkale Zaferi kutlama haftası etkinlikleri içinde hazırlanan Çanakkale 1915 konulu sergi ilgi gördü. Kaymakam Hüseyin Öner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile Müftü Hacı Öz’ün birlikte açtığı müzede öğrencilerin hazırladıkları maketler sergilendi.

Çanakkale Zaferi, bütün yurtta çeşitli etkinliklere kutlanırken, Burhaniye’deki Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunda da önemli bir kutlamaya imza atıldı. Öğrenciler, Okul Müdürü Arif Ertekin ve öğrenci velisi Nazan Aslanoğlu’nun öncülüğünde hazırladıkları Çanakkale Şehitlik maketlerini sergiledi. Kaymakam ve beraberindekiler sergiyi gezerken, öğrencilere sorular sordu. Öğrenciler de hazırladıkları maketlerle ilgili duygularını dile getirdi. Sergi açılışından sonra katılımcılara Çanakkale Savaşlarında askerlere verilen üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

Maketlerin hazırlanmasında öncülük yapan öğrenci velisi Nazan Arslanoğlu, "Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunda Çanakkale Zaferi kutlama haftasında büyük bir sergi açmak istedik. Buradaki amacımız, çocuklarımızla birlikte Çanakkale ruhunu gerçekten yaşatmak. Müdür beyimizin bir fikri ve projesiydi. Ben de kendilerine yardımcı olmaya çalıştım. Burada Çanakkale ile ilgili çok sayıda figür bulabilirsiniz. Maketlerimiz var. İlkokul çocuklarımızın da katkıları ile çok güzel maketler hazırladık. Dekor parçaları hazırladık. Arkadaki fon müziğimize kadar bu ruhu sergimizde yaşatmaya çalıştık” dedi.

Öğrencilerden Ayşenaz Vegiz de "Ben maketimi yaparken şehitlerimizi düşündüm. Onların vatan sevgisi ile yaptım maketimi. Onları çok düşündüm yani. Sonra, eğer onlar olmasaydı bisiklete binemezdik. Buralarda yaşayamazdık” diye konuştu.

Egehan Arslanoğlu ise "Ben anıtımı şehitlerimizi düşünerek yaptım. Şehitler askerdi eskiden. Onlar bizi korudu. Onlar olmasaydı biz olmamış olurduk. Yani dünyaya filan gelmezdik” dedi.

Ecrin Naz Güven, "Cidden şehitlerimiz bizim için çok önemli. Çünkü, onlar bizim hayatımızı kurtardılar. Onlar olmasaydı şimdi beklide biz de burada olmazdık. Maketimi yaparken şehitlerimizi düşündüm. Bir savaş anını canlandırmaya çalıştım. Umarım başarabilmişimdir. Şehitlerimizle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen Kaymakam Hüseyin Öner de "Okulumuzda, Çanakkale 1915 konulu sergi açılışını yaptık. Çocuklarımızın hem Çanakkale savaşlarını hem de İstiklal Marşı’mızın kabulü yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy’u anmaya yönelik yapmış oldukları çalışmaları birlikte gezdik gördük. Hepimizin gayreti, çocuklarımızın iyi yetişmesi. Milli benliğe ve milli şuura sahip gençlik elde etmeye yönelik caba içerisindeyiz. Bu anlamda, bu gün güzel yararlı bir çalışmaya şahit olduk. Bu bakımdan ben bu sergide emeği olan usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul müdürümüzü kutluyorum” şeklinde konuştu.