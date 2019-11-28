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Balıkesir'de anne diye meliyen kuzu! Doğumda annesini kaybetmiş...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 09:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’deki kuzuyu görenler inanamıyor... Bigadiç ilçesinde hayvancılık yapan İsmail Can’a ait koyun ikiz yavruladıktan sonra öldü. Öksüz kalan ikiz kuzulardan biri ’Anne, anne’ diye meliyor.

Balıkesir'del Işıklar köyünde hayvancılık yapan İsmail Can’a ait koyunlardan biri ikiz kuzu doğurduktan sonra öldü. Öksüz kalan ikiz kuzulardan biri melerken ’Anne Anne’ diye meliyor.

'BAŞIMIZA İLK DEFA BÖYLE BİR HADİSE GELİYOR'

Kuzuların sahibi İsmail Can, "Koyunculukla uğraşıyorum. Bu kuzuların annesi 1 haftadır sürüye gidemiyordu. Bugün sabah yerinden kalkmadı. Bu kuzuları doğurduktan sonra öldü. Başımıza ilk defa böyle bir hadise geldi. Bu kuzular öksüz kaldı. Bu kuzu anne, anne diye melemeye başladı. Bu hayvan annesiz kaldığını hissediyor ki anne, anne diye meliyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kuzu koyun anne

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