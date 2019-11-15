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Balıklar yüzüyordu şimdi keçiler otluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 38.79'a kadar düştü.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 38.79'a kadar düştü. Doluluk oranında yüzde 32.55'e gerilediği Alibeyköy barajında ise daha önceden balıkların yüzdüğü alanlarda şimdi keçiler dolaşıyor ve kuruyan baraj zemininde otomobil lastik izleri görülüyor.

DOLULUK ORANLARI YÜZDE 38.79'A GERİLEDİ

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25"inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olarak ölçülürken, 15 Kasım 2019 tarihindeki toplam doluluk oranı 38.79 olarak kayıtlara geçti.

ALİBEYKÖY BARAJINDA KEÇİLER DOLAŞIYOR

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibeyköy barajı da kurak geçek sonbahar aylarından nasibini aldı. Barajda doluluk oranı 32.55'e kadar gerilerken, daha önceden suyla dolu ve balıkların yüzdüğü alanlarda keçiler otlamaya başladı. Barajın Sultangazi ilçesi bölümünde bulunan tarihi su kemeri tamamen kuru bölümde kaldı. Kuruyan ve çatlayan baraj tabanında çok sayıda otomobilin lastik izlerine rastlamak mümkün.

TERKOS'DA SUYUN ÇEKİLME İZLERİ GÖRÜLÜYOR

Bir süre önce su azlığı nedeniyle kullanım dışı kalan Papuçdere barajında doluluk oranı bugün yüzde 2.58, Kazandere barajında ise yüzde 4 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un büyük barajlarından Terkos gölünde havadan yaptığımız çekimlerde doluluk oranı yüzde 57.20 olarak ölçülmesine rağmen suyun çekilme izlerinin pek çok bölgede olduğu görüldü.

İstanbul Barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları

Ömerli yüzde 34.54

Papuçdere yüzde 2.58

Sazlıdere yüzde 38.61

Büyükçekmece yüzde 39.53

Alibeyköy yüzde 32.55

Terkos yüzde 57.20

Kazandere yüzde 04.00

Elmalı yüzde 65.10

Darlık yüzde 45.03

Istarancalar yüzde 28.63

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