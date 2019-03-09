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Balıklara yuva olacak airbus parçalara ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:44 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesi açıklarında batırılarak yapay resif ve balıklara yuva olması hedeflenen Airbus A330 tipi uçak, daha sonra yeniden birleştirilmek üzere Antalya'da parçalanarak tırlara yüklendi - Skyair Teknik Operasyon Sorumlusu Mehmet Emin Ertemel: - "Uçağımız dünyanın en büyük batık uçağı olacak"

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Edirne'de dalış turizmini canlandırmak ve yapay resif olarak kullanılmak üzere Saroz Körfezi'nde batırılacak Airbus A330 tipi uçak, daha sonra yeniden birleştirilmek üzere Antalya'da parçalara ayrılarak tırlara yüklendi.

Antalya Havalimanı'nda 2018 yılında uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A330 tipi 64 metre uzunluğa, 60 metre kanat genişliğine sahip yolcu uçağını, özel bir firma 1,5 aylık sürede içindeki denizi kirletebilecek plastik, atık ve hidrolik atıklarından temizleyerek 8 parçaya böldü.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) desteği ile Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop arasında imzalanan anlaşma gereğince, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin artması için yapay resif olarak kullanılacak 90 tonluk devasa uçak, Saroz Körfezi'nde batırılmak üzere, biri havuzlu 7 devasa tır ile eskortlar eşliğinde Antalya'dan Edirne'ye yola çıkacak.

Çanakkale'ye kadar karadan Marmara Denizi'ni ise arabalı vapurla götürülecek uçak parçaları, 2 aylık süreçte uzman montaj ekibince tekrar tek parça haline getirilerek, Erikli sahilinde belirlenen koordinatta batırılacak.

- "Yüzdürerek denize batıracağız"

Yüklenici firma Skyair Teknik Operasyon Sorumlusu Mehmet Emin Ertemel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Onur Air firmasına ait uçağın uçuş ömrünü tamamlamasının ardından "emekliye" ayrıldığını belirtti.

Ertemel, satın alındıktan sonra projeli olarak kesilerek 8 parçaya ayrılan uçağın, önceki yıllarda Aydın'ın Kuşadası ilçesinde batırılan dünyanın en büyük batık uçağından daha büyük olduğunu ifade etti.

Parçalara ayrılan uçağın tırlarla Antalya'dan Edirne'nin Keşan ilçesine götürüleceğini anlatan Ertemel, "Önümüzdeki salı ya da çarşamba günü indirerek, yapacağımız çalışmalarla uçağı tekrar ayağa kaldıracağız. Yaklaşık iki aylık sürenin ardından yüzdürerek denize batıracağız." diye konuştu.

- "Balık sayısı artacak"

Ertemel, uçağın batırılmasının ardından bölgenin dalış eğitimi veren okullar ile eğitim alan öğrenciler açısından cazibe merkezi olacağını ve uçağın içinin yuva olarak kullanılması sayesinde, balık sayısının da artacağını söyledi.

Türkiye'nin farklı yerlerinde denize gemi, otomobil ve tank gibi araçların batırıldığını dile getiren Ertemel, "Biz de uçak batırıyoruz. Bu uçağımız dünyanın en büyük batık uçağı olacak." dedi.

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airbus Antalya resif uçak

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