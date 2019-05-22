HABER

Balıkların büyümesinde seslerin etkisini araştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

ÇOMÜ Deniz Bilimleri Teknoloji Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku, doktora tezi kapsamında, aralarında Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf müziğinin de olduğu 12 farklı sesi dinleterek balıkların büyümesine etkilerini inceledi - Halit Kuşku: - "Çalışmamızın sonuçlarına göre bazı seslerin balıkların büyüme ve sağlık performanslarında olumlu etki yaptığını gözledik"

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku'nun hazırladığı doktora tezinde, Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf müziği dinletilen balıkların daha çabuk büyüdüğü belirtildi.

Kuşku, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Müziğin Koi Balıklarının Davranışları, Stres ve Gelişimi Üzerine Etkisi" konulu doktora tezinin tamamlandığını söyledi.

Tez çalışması kapsamında balıklara iki yıl önce dinletilen 12 farklı sesin etkileriyle ilgili sonuçların açıklandığını aktaran Kuşku, uluslararası hakemli dergide (SCI) makale olarak da yayımlandığını ifade etti.

Kuşku, çalışmasında farklı ses ve müziğin balıklar üzerindeki etkisini görmek için fakülte binasındaki akvaryumlara su altında çalışabilme özelliğine sahip ses sistemi yerleştirdiklerini anlattı.

Balıklara her gün sabah, öğle ve akşam yarım saat Kur'an-ı Kerim tilaveti, tasavvuf ney musikisi ve şehir gürültüsü dinlettiklerini aktaran Kuşku, "Çalışmamızın sonuçlarına göre bazı seslerin balıkların büyüme ve sağlık performanslarında olumlu etki yaptığını gözledik. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim. Rahman Suresi'ni seçtik. Rahman Suresi'ni dinlettiğimizde balıkların normale göre yani ses dinletilmeyen gruba göre büyümede ve sağlık parametrelerinde iyi bir performans gösterdiğini gözlemledik." dedi.

- "Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlar bunu uygulayabilir"

Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku, tasavvuf musikisi dinlettiklerinde de Kur'an-ı Kerim kadar olmasa ona yakın değerlerde balığın büyüme ve sağlık parametrelerini olumlu etkilediğini gözlemlediklerini belirtti.

Kent gürültüsü sesinin ise hiç dinletilmeyen balıklara göre olumsuz etki bıraktığı bilgisini veren Kuşku, "Balıklar ilk 30 günlük süre içinde bu seslere olumlu veya olumsuz tepkiler verdiler. 30 günlük süreçten sonra da balıkların seslere adaptasyon sağladığını gözlemledik. Su ürünleri yetiştiriciliği ve bu konuda çalışma yapanlara; seslerin canlılar, özellikle balıklar üzerinde olumlu veya olumsuz etkilerinin olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Alaşehir Belediye Başkanı'ndan yardımcısına 'geçmiş olsun' ziyareti (2)Alaşehir Belediye Başkanı'ndan yardımcısına 'geçmiş olsun' ziyareti (2)
Beyza, doğum gününde mezarı başında anıldıBeyza, doğum gününde mezarı başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık Çanakkale Kur'an-ı Kerim ses tasavvuf

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yavru köpekle otobüse bindi, sosyal medyada olay yarattı

Sosyal medyayı sallayan görüntü: Yavru köpekle otobüse binince...

Susurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulundu

Susurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulundu

Son dakika! Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Karadenizli kardeşler 'yürüyen serender' yaptı

Karadenizli kardeşler 'yürüyen serender' yaptı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.