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Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, bilinçsiz sulama ve yağışsız geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen Oruçlu Göleti'nde balık ölümleri yaşanmaya başladı.

Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı

Ali Can ZERAY/BABESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, bilinçsiz sulama ve yağışsız geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen Oruçlu Göleti'nde balık ölümleri yaşanmaya başladı. Dün Valilik tarafından başlatılan çalışmayla, tankerlerle yakındaki derelerden yaklaşık 170 ton su taşınan gölette kalan canlılar, yaşatılmaya çalışılıyor.
Babaeski'ye bağlı Oruçlu köyündeki üreticilerin tarlaların ve hayvanların su ihtiyacını karşıladığı Oruçlu Göleti'nde, 4 gün önce balık ölümleri yaşanmaya başladı. Mısır, ayçiçeği, yonca gibi 2 bin dönüm ekili araziyi sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet, bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kurudu. Gölette yaşayan binlerce balık öldü.
Kırklareli Valiliği kuruyan gölette oksijensiz kalıp yaşam mücadelesi veren balıkları kurtarmak için dün devreye girdi. Vali Osman Bilgin'in talimatıyla İl Özel İdaresi, 15'er tonluk tankerlerle gölete su taşımaya başladı. Tankerlerle yakın derelerden 2 günden bu yana taşınan su ile kalan balıkların yaşatılması hedefleniyor. Tankerlerin bugüne kadar bıraktığı 170 ton suyla az da olsa suda yükselme görülürken kalan balıkların canlandığı görüldü.
Tankerle su bırakma çalışmaları devam ederken Oruçlu Köyü Muhtarı Şevket Filiz konuyla ilgili, "Bazı vatandaşlarımız gölete topladıkları balıkları bırakmış ve gölde balıklar üremiş. Göletin suyu ise 3- 4 aydır yağmur yağmıyor. Her yıl bu gölete Şeytan Deresi'nden besleme yapılıyordu. Bundan 15 gün öncede besleme yapıldı ancak bu yeterli olmadı. Valilikten Allah razı olsun, tankerlerle su taşınıyor. Balıklarımız kurtuluyor" diye konuştu.

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Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldıBalıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldıBalıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldıBalıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı

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