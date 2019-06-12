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Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

Artvin’de üremek için akıntıya karşı yüzen balıklar, balık göçü düşünülmeden yapılan dere ıslahı nedeniyle derenin üst kısımlarına göç edemeyince yardımlarına sanayi sitesi esnafı koştu.

Artvin’de üremek için akıntıya karşı yüzen balıklar, balık göçü düşünülmeden yapılan dere ıslahı nedeniyle derenin üst kısımlarına göç edemeyince yardımlarına sanayi sitesi esnafı koştu. Kovalar, leğenler ve ağlarla topladıkları balıkları derenin üst kesimlerine bırakarak göçlerine yardımcı oldular.
Artvin’de sanayi sitesi yanında bulunan derede üremek için suyun akışına karşı yüzerek yavrulamak isteyen kefal, sazan ve gümüş balığı türleri yanlış dere ıslahı nedeniyle bu göçü başaramadı. Çok sayıda balık göç sırasında telef olurken, dere ıslahı için dere içinde yapılan basamakları aşamayan balıkların yardımına ise sanayi sitesi esnafları koştu. Serpme adı verilen ağlarla balıkları toplayan vatandaşlar, su dolu kovalara doldurdukları balıkları derenin üst tarafına götürerek yeniden suya bıraktılar.
Uzun yıllardır sanayide oto elektrik ustası olarak hizmet veren Ümit Çelik, “Dere ıslahı çalışmasında yapılan betonlar nedeniyle balıkların yumurtlama zamanı buraya gelip yığılıyor. Yukarıya geçemiyor. Bizde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kovalara doldurup derenin üst taraflarına bırakıyoruz. Dereye baktığımızda içi balık kaynıyor. Durumlarına üzüldük, bu balıkların yukarıya doğru gitmek istedikleri belli. Yumurtlama sezonu olduğu da belli. Bizde kendi çapımızda yardım etmeye çalıştık. Bir hafta içinde sadece ben yaklaşık 25 kova balığı derenin üst taraflarına taşıdım” dedi.

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler
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