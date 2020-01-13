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  4. Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor

Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:05 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde son günlerde etkili olan kar ve soğuk havanın ardından Trabzon’un Akçaabat ilçesinin Balıklı Yaylası’nda bulunan Balıklıgöl dondu.

Özellikle yaz ve bahar mevsimlerinde yerli ve Arap turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Balıklıgöl kış mevsiminin gelmesiyle ıssızlaştı. Deniz seviyesinden yaklaşık 1500 metre yükseklikte bulunan göl, soğuk ve karlı hava nedeniyle tamamen dondu. Fotoğraf tutkunlarının uğrak yerlerinden biri olan Balıklıgöl’ün yüzeyinin donması ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Çevresindeki ağaçlarla muhteşem bir manzara sunan göl bölgenin bakir kalmış güzelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Buz tutan gölün üzerine çıkan vatandaşlar hem horon oynayıp hem de fotoğraf çektiriyor.

Gölün yüzeyinin buz tuttuğunu görünce şaşırdığını belirten Celil Türk, "Birçok kez Balıklı gölün ismini duymuştum. Biraz zorlu geldik. Yolda kar vardı. Zincir takmak zorunda kaldık. Balıklı göle vardığımızda her taraf buzdu. Üzerinde horon da oynanıyor. Muhteşem bir yer. Gelenler pişman olmaz görülmeye değer bir yer" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıklıgöl Trabzon Akçaabat

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