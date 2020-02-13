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Balıklıgöl kış mevsiminde ayrı güzel

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2020 10:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa sokakları kış aylarının güzellikleriyle süslenmeye devam ediyor. Beyaz örtünün sokakları kapladığı Balıklıgöl yerleşkesinde büyüleyici görüntüler ortaya çıktı.

Kentte dün akşamdan itibaren başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar, tarihi Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesi'nde, kartpostalları aratmayan manzaralar yaşattı.

kente 3 yıl sonra kar yağdığını gören bazı vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Tarihi yerleşkede arkadaşlarıyla gezen Mahmut Bostancı, "Uzun bir aradan sonra bu kartpostallık görüntüyü görmek için iş çıkışı buraya geldik. Şanlıurfa normalde sıcağıyla meşhur, bu yıl kar düştü, sıcaktan sonra karı görünce kendimizi sokağa attık. Buraları gezelim dedik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıklıgöl Şanlıurfa

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