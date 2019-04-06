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Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 13:39 | Son Güncelleme

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl, ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründü

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl, ilkbahar mevsiminde ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

İnanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan ve kentin simgesi haline gelen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince alt ve üstyapı çalışmalarının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan kutsal mekan, ilkbaharla açan çiçeklerin oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Özellikle hafta sonları yoğunluğun arttığı yerleşkeyi ziyarete gelenler, açan çiçeklerle güzel görüntüye bürünen mekanlarda bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor, göldeki balıklara yem atıyor.

Adana'dan Şanlıurfa'ya gelen Ahmet Polat, kentin tarihi dokusundan çok etkilendiğini belirterek "Şanlıurfa'ya gelmişken Balıklıgöl'ü ziyaret etmeden olmazdı. Biz de güneşli havayı fırsat bilerek buraya geldik. Her taraf çok güzel, çiçekler çok güzel olmuş. Çiçekler ayrı bir güzellik katmış buraya." dedi.

Kasım Demir de kentte birkaç gündür yağışın etkili olduğunu hatırlatarak güneşli havanın keyfini çıkarmak için dışarı çıktıklarını söyledi.

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Noterlerde hafta sonu nöbeti başladıNoterlerde hafta sonu nöbeti başladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
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Anahtar Kelimeler:
Balıklıgöl çiçek İlkbahar Şanlıurfa

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