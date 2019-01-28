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Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki tarihi cami 4 yıldır ibadete kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 23:49 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan 800 yıllık Döşeme Camisi zeminindeki kayma ve su sızıntısı nedeniyle 4 yıldır ibadete kapalı.

Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki tarihi cami 4 yıldır ibadete kapalı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan 800 yıllık Döşeme Camisi zeminindeki kayma ve su sızıntısı nedeniyle 4 yıldır ibadete kapalı. Arnavutluk, İtalya ve Yunanistan’dan gelen ekipler de sızmayı önlemeye ve caminin ibadete açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak kabul edilen Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Döşeme Camisi'nin zemininde, 12 yıl önce aşırı kirlilik nedeniyle Balıklıgöl'deki suyun boşaltılarak temizlenmesinin ardından kayma meydana geldi. 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen restorasyonda ilk önce zemindeki kaymayı önlemek için 'jet-grout' olarak adlandırılan özel bir yöntemle zemin ana kayaya sabitlendi. 4 yıldır önü alınamayan kayma nedeniyle camide oluşan çatlaklar ve su sızması nedeniyle ibadete kapalı caminin bir an önce faaliyete geçmesi için ekipler, bazı bölümleri ziyarete açtı.
ÜÇ ÜLKEDEN EKİP GELDİ
Geçtiğimiz yıl da İtalya, Yunanistan ve Arnavutluk'tan 3 ayrı inşaat firması, restorasyon çalışmalarına destek vermek için teknik ekip gönderdi. Camide su birikmesini engelleyebilmek için çalışmalara başlayan ekipler, özel 'bio' karışımlarla hazırlanan sıvaları kullanmak için de hazırlık yaptı. Cami inşaatında çalışan yabancı ekipler, aynı zamanda inşaatta çalışan ustalara yönelik uygulamalı eğitimler veriyor. Geliştirdikleri özel sıvayla caminin nasıl nemden korunması gerektiğini, taşların güçlendirilip sudan etkilenmemesi yöntemlerini anlatıyor..
Vakıflar Bölge Müdür yetkilileri, Döşeme Camii restorasyonunu çok zor ve kapsamlı olduğunu belirterek, “İtalya'dan gelecek ekibi bekliyoruz. Bu nedenle süreç uzadı. Önümüzdeki hafta İtalyan ekip gerekli incelemeler yaptıktan sonra restorasyon bitiş tarihi tam olarak ortaya çıkacak. Camimiz suya dayalı bir kuvvetle, tamamen altı boş bir şekilde ayakta duruyor. Bunun incelenmesi, yeraltı etütlerinin yapılması ve yer üstünde attığımız her kürek karışımının, yerine koyduğumuz her taşın üç aşamalı bir kontrol sisteminden geçirilerek yapılması gerekiyor" dedi.
HER YIL BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR
Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığına inanılan makamın bulunduğu alanda inşa edilen ve Balıklıgöl'ün güneybatı kıyısında yer alan Döşeme Camisi, Osmanlı döneminde medrese, mezarlık ve Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaradan oluşan bir külliyeye dönüştürüldü. Son olarak 1810 yılında temelinden restore edilerek günümüzdeki halini alan cami, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı Balıklıgöl kıyısında bulunması nedeniyle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.
FOTOĞRAFLI

Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki tarihi cami 4 yıldır ibadete kapalıBalıklıgöl Yerleşkesi'ndeki tarihi cami 4 yıldır ibadete kapalıBalıklıgöl Yerleşkesi'ndeki tarihi cami 4 yıldır ibadete kapalıBalıklıgöl Yerleşkesi'ndeki tarihi cami 4 yıldır ibadete kapalı

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