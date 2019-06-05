"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, Ramazan Bayramı ve "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.
Hava sıcaklığı 40 derece olmasına karşın bayram dolayısıyla kente gelen ziyaretçiler, Balıklıgöl'de ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.
Yer bulmanın imkansız hale geldiği tarihi alanda ziyaretçiler buradaki balıklara yem atıyor, yerleşkedeki kutsal kabul edilen mekanları ziyaret ediyor. Urfa Kalesi'ne de çıkan turistler, tarihi ve yeni yapıların iç içe olduğu kenti kuş bakışı seyretme imkanı da buluyor.
Kalenin eteğindeki doğal mağaralarda oluşturulan kafelerde mırra (acı kahve) ya da kendine has lezzetiyle menengiç kahvesini yudumlayarak yorgunluk atan turistler, tarihi çarşı ve hanlarda da geçmişe yolculuk yapıyor.
Ziyaretçiler, yerleşkedeki Aynzeliha Gölü'nde sandal keyfi yapmayı da ihmal etmiyor. Turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle beklentilerin yükseldiği kentte bayram dolayısıyla yaşanan yoğunluk, turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürüyor.
- "Çok beğendik"
Mersin'den ailesiyle Şanlıurfa'ya gelen Merve Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'yı ve Balıklıgöl'ü çok beğendiğini söyledi.
Annesinin Balıklıgöl'ü rüyasında gördüğü için de gelmeyi çok istediklerini anlatan Sağlam, "Şanlıurfa'ya ilk defa geliyorum ve çok güzel buldum. Özellikle Balıklıgöl'ü beğendim ama aşırı sıcak ve yoğun olduğu için zorlandık. Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Batman ve Diyarbakır'ı da gezmeyi düşünüyoruz." dedi.
Sefa Sağlam ise Şanlıurfa'yı televizyonda izlediğini ancak hiç gelmediği için merak ettiğini ifade ederek, "9 günlük tatili fırsat bilerek Şanlıurfa'ya geldim. Çok ama çok beğendim, beklediğimden daha güzel buldum. Buraları gezerken çok heyecanlanıyorum. Çok hoşuma gitti, iyi ki gelmişim." diye konuştu.
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