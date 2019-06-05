"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, Ramazan Bayramı ve "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Hava sıcaklığı 40 derece olmasına karşın bayram dolayısıyla kente gelen ziyaretçiler, Balıklıgöl'de ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Yer bulmanın imkansız hale geldiği tarihi alanda ziyaretçiler buradaki balıklara yem atıyor, yerleşkedeki kutsal kabul edilen mekanları ziyaret ediyor. Urfa Kalesi'ne de çıkan turistler, tarihi ve yeni yapıların iç içe olduğu kenti kuş bakışı seyretme imkanı da buluyor.

Kalenin eteğindeki doğal mağaralarda oluşturulan kafelerde mırra (acı kahve) ya da kendine has lezzetiyle menengiç kahvesini yudumlayarak yorgunluk atan turistler, tarihi çarşı ve hanlarda da geçmişe yolculuk yapıyor.

Ziyaretçiler, yerleşkedeki Aynzeliha Gölü'nde sandal keyfi yapmayı da ihmal etmiyor. Turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle beklentilerin yükseldiği kentte bayram dolayısıyla yaşanan yoğunluk, turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürüyor.