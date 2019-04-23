Balıktan kraker üretildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent İzci, öğrencileriyle yaklaşık 1 yıllık çalışması sonucu gerçek balık ve hamur karışımından kraker üretti. Prof. Dr. İzci, "Bu ürünle balık etinin içinde olduğu gerçek balık kraker elde etmiş olduk" dedi.

ISUBÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Levent İzci, Türkiye'de balık tüketimini artırmak ve balık ürünlerinde çeşitlilik yaratmak amacıyla gerçek balıktan kraker üretmeye yöneldi. Prof. Dr. İzci, öğrencileriyle yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın sonucunda alabalık ve ekonomik değeri olmayan çim sazanı kıymasıyla hamur karışımından oluşan kraker üretti. Tadanların lezzetli bulduğu krakerin piyasaya sürülebilmesi için çalışma başlatıldı.

'BALIK, KIZARTMA VE IZGARA ŞEKLİNDE TÜKETİLİYOR'

Prof. Dr. Levent İzci, ülkemizde balık eti tüketiminin çok alternatif olmadığını belirterek, genellikle yağda kızartma ve ızgara şeklinde tüketiminin yaygın olduğunu kaydetti. Bu tüketim şekillerinin yanında ürün yelpazesinin geliştirilmesinin tüketimin artırılması yönünde teşvik edici olacağına işaret eden Prof. Dr. İzci, "Bu noktadan çıkışla 7'den 70'e herkese hitap edecek ve tüketebileceği şekilde kraker yapma fikri ortaya çıktı" dedi.

NASIL ÜRETİLDİ

Kraker yapımında ana içeriğin yüzde 50'sinin balık kıyması olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. İzci, diğer içeriğin ise buğday nişastası olduğunu anlattı. Bunlara ilave olarak tuz, sıvı yağ, kabartma tozu ve soğuk suyla hamur oluşturulduğunu aktaran Prof. Dr. İzci, "Bu hamur, şeritler şeklinde biçimlendirildi. 150 santigrat dereceye önceden ısıtılmış fırında 75 dakika pişirildi. Krakerler hazır hale getirildi. Biz şu anda elimdeki uzun çubukları ticari boyuta taşıyacaksak bu noktada balık, deniz yıldızı ve deniz atı şekilleriyle daha verimli hale getirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. İzci, beslenme fizyolojisi bakımından önemli bir gıda olan balık etinin kraker olarak, beslenme açısından değerli hale geldiğini belirterek, "Bu ürünle balık etinin içerisinde olduğu, gerçek balık kraker elde etmiş olduk" dedi.

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