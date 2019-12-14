HABER

Balıktan umudu kesince midye avcılığına başladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:01 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca’da balıkçılar 2019 balık sezonunda Palamut balığı ve Hamsi balığının az çıkmasıyla birlikte kum midyesi avcılığına yöneldi.Akçakoca açıklarında kum midyesi avcılığına yönelen balıkçılar sahilde ve açıklarda kum üzerinde bulunan kum midyesini avlayarak geçimlerini sürdürüyorlar.

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca’da balıkçılar 2019 balık sezonunda Palamut balığı ve Hamsi balığının az çıkmasıyla birlikte kum midyesi avcılığına yöneldi.
Akçakoca açıklarında kum midyesi avcılığına yönelen balıkçılar sahilde ve açıklarda kum üzerinde bulunan kum midyesini avlayarak geçimlerini sürdürüyorlar. Akçakoca Balıkçı barınağı Kooperatif başkanı Mustafa Karakaş, Kum Midyesi avcılığının 3 yıldır yapıldığını belirterek ”Kum midyesinin ömrü 2 yıl o yüzden avlanmasını serbest bırakılıyor. Normal ölçülerine ulaşmış kum midyelerini avlamakta bir sakınca yok. Ancak bilim adamlarının yaptığı araştırmada bu kum midye avcılığında yüzde 30 gibi kum kaybının olduğunu söylüyorlar. Bu sorunda kıyılarda bariz olarak görülüyor. Sonuçta kum midyesi denizimizin bir filtresi gibidir. Sonuçta denizden alınan her şeyin denizlerimize bir zararı vardır. Yani her avcılık gibi bununda zararı mevcuttur” dedi.
Karakaş, 2019 avlanma sezonunda palamut balığının olmamasının nedenine değinerek “Palamut balığının olmamasının sebebi küresel ısınmayla alakalı, ana sebep bu diğer etkenlerde vardır. Denizimizin sıcak olması sebebiyle Palamut anaç balıklar yumurtasını dökemediler. Daha doğrusu güvenli su bulamadı balıklar. Bununla birlikte boğazda dalyanlarında etkisi var. Dalyanları geçemedi palamut balığı Karadeniz’e gelip yumurtasını bırakamadan yakalandılar. Ama en büyük etken küresel ısınma olarak görülüyor" diye konuştu.
Kum midyeciliği avlanmasında mil hesabının olmadığı ve her yerde her derinlikte tutulabildiğini ifade edildi.

PARTNERSevgilisinin üstsüz pozlarını paylaştıSevgilisinin üstsüz pozlarını paylaştı
Adana'da kaçak et uyarısı: Resmi kesimden fazla tüketim varAdana'da kaçak et uyarısı: Resmi kesimden fazla tüketim var
156 bin parça seramik atığından sanat eseri156 bin parça seramik atığından sanat eseri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temsa'dan haciz açıklaması

Temsa'dan haciz açıklaması

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinde yangın

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü!

6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu: 7 gözaltı

6 ilde eş zamanlı 'Kermes' operasyonu!

Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı

Aranan 42 kişi yakalandı!

Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Tokat’ta gıda zehirlenmesi: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.