Balinalar eriyen buzullar nedeniyle evine dönemiyor!

Grönland balinaları yalnızca Kuzey Kutbu’nda yaşayabiliyor ve genellikle -0.5 ve 2 santigrat derece arasındaki dar bir sıcaklık aralığında büyüyebiliyorlar. Şu anda Arktik denizinde yüzen bu balinaların dört farklı yaşam alanı bulunuyor.

En büyük popülasyona sahip grup, her ilkbaharda kuzey Bering Denizi'nden Çukçi Denizi'nden geçiyor. Yaz aylarında ise Beaufort Denizi'ne göç ediyorlar. Sonbaharda ise hayvanlar kışı geçirmek için Bering Denizi'ndeki evlerine dönüyorlar.

YILLIK YOLCULUKLARINI YAPMADILAR

Kanada'daki araştırmacılar, su altı kayıt cihazlarından elde edilen verileri kullanarak, bu balina popülasyonunun 2018-2019'da yıllık yolculuklarını yapmadıklarını keşfetti.

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmanın baş yazarı Dr. .Stephen Insley, bu değişikliğin bir anormallik mi yoksa yeni bir yaşam tarzının başlangıcı mı olduğunun belirsiz olduğunu belirtti.

SEBEP KATİL BALİNALAR MI?

Bununla birlikte araştırmacılar, duruma neyin neden olduğunu anlamak için birçok teori geliştirdi. Bunlardan birisi ise su sıcaklıkları yükselmesi nedeniyle katil balinalar (orkalar) gibi yırtıcı hayvanların çoğalması ve Grönland balinalarına tehdit oluşturması.