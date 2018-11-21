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Balinanın içinden çıkanlar şoke etti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2018 08:08 | Son Güncelleme

Endonezya'daki Wakatobi Milli Parkı'nda 9,5 metrelik ölü balina kıyıya vurdu. Karnını açtıkları balinanın içinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi. Karnından 115 plastik bardak, 4 pet şişe, 25 poşet ve 2 parmak arası terlik çıkan balinanın içler acısı hali duyanların tepkisini çekti.

Çevre kirliliğinin boyutlarının gözler önüne serilmesini sağlayan bu üzücü olay dünyada yankı buldu. Ölü balinanın içinden çıkan çöplerin ağırlığı ise 6 kilogramdı.

Endonezya'nın Wakatobi Milli Parkı'nda kıyıya vuran 9,5 metrelik ölü balinanın karnından 6 kilogram çöp çıktı.
Endonezya'da kıyıya vuran ölü balinanın içinden çıkanlar, görenleri şaşkına çevirdi.
Yaklaşık 9 buçuk metre uzunluğundaki kaşalotun içinden neredeyse 6 kilogramlık çöp çıktı.
Balinanın karnından çıkanlar arasında 115 plastik bardak, 4 plastik şişe, 25 poşet ve 2 parmak arası terlik bulunuyor.
Fotoğraflar, çevre kirliliğinin boyutlarını gözler önüne sererek, tüm dünyada tepki topladı.
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Anahtar Kelimeler:
balina çöp Çevre Kirliliği

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
o balinanin katili insanalar... insan kadar assalık bir yaratik yok insan elinin deydigi yer oluyo.. insan oglu cok adi bi sey
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