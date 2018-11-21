Balinanın içinden çıkanlar şoke etti

Çevre kirliliğinin boyutlarının gözler önüne serilmesini sağlayan bu üzücü olay dünyada yankı buldu. Ölü balinanın içinden çıkan çöplerin ağırlığı ise 6 kilogramdı.
Endonezya'nın Wakatobi Milli Parkı'nda kıyıya vuran 9,5 metrelik ölü balinanın karnından 6 kilogram çöp çıktı.
Endonezya'da kıyıya vuran ölü balinanın içinden çıkanlar, görenleri şaşkına çevirdi.
Yaklaşık 9 buçuk metre uzunluğundaki kaşalotun içinden neredeyse 6 kilogramlık çöp çıktı.
Balinanın karnından çıkanlar arasında 115 plastik bardak, 4 plastik şişe, 25 poşet ve 2 parmak arası terlik bulunuyor.
Fotoğraflar, çevre kirliliğinin boyutlarını gözler önüne sererek, tüm dünyada tepki topladı.
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