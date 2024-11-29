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Balistik füze nedir, kıtalar arası balistik füze ne demek? Balistik füze türleri ve özellikleri

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
28.11.2024 13:17
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Balistik füze, belirli bir hedefe ulaşmak için atmosfer dışına çıkarak balistik bir yörünge izleyen uzun menzilli bir silahtır. Fırlatma sırasında motor gücüyle hızlanır, yerçekimi ve aerodinamik kuvvetlerle hareket eder. Peki, balistik füze nedir, kıtalar arası balistik füze ne demek? Balistik füze türleri ve özellikleri nelerdir?

Balistik füze nedir, kıtalar arası balistik füze ne demek? Balistik füze türleri ve özellikleri

İçindekiler

  • Balistik füze nedir?
  • Balistik füze türleri neler?
  • Kıtalar arası balistik füze ne demek?
  • Balistik füze özellikleri nelerdir?

Balistik füze genellikle askeri amaçlarla kullanılır. Nükleer, konvansiyonel veya biyolojik savaş başlıkları taşıyabilir. Başlatma, orta ve terminal olmak üzere 3 uçuş aşamasından oluşur ve modern sistemlerde yüksek hassasiyetle hedefe ulaşabilir.

Balistik füze nedir?

Balistik füze hedefe ulaşmak için balistik bir yörünge izleyen bir tür uzun menzilli silahtır. Fırlatıldıktan sonra atmosferin dışına çıkar ve yerçekimi etkisiyle hedefe doğru ilerler. Askeri alanda kullanılan bu füzeler, genellikle nükleer veya konvansiyonel savaş başlıkları taşır. Hareketi, başlatma, orta ve terminal olmak üzere 3 aşamadan oluşur.

Balistik füze türleri neler?

Balistik füze türleri menzillerine göre sınıflandırılır. Kısa Menzilli Balistik Füzeler (SRBM), 300-1.000 km arasında menzile sahiptir ve taktik hedeflere yöneliktir. Orta Menzilli Balistik Füzeler (MRBM), 1.000-3.500 km menzil ile bölgesel hedeflerde kullanılır. Ara Menzilli Balistik Füzeler (IRBM), 3.500-5.500 km menzile ulaşabilir. Kıtalar arası Balistik Füzeler (ICBM), 5.500 km üzerindeki menziliyle stratejik caydırıcılık sağlar. Denizaltından Fırlatılan Balistik Füzeler (SLBM) ise denizaltılardan fırlatılır ve gizlilik avantajı sunar.

Kıtalar arası balistik füze ne demek?

Kıtalar arası Balistik Füze (ICBM - Intercontinental Ballistic Missile), 5.500 kilometreden daha uzun bir menzile sahip olan ve genellikle nükleer başlık taşımak üzere tasarlanmış balistik füzelerdir. Bu tür füzeler bir kıtadan başka bir kıtaya ulaşabilir ve çoğunlukla stratejik caydırıcılık için kullanılır.
Kıtalar arası balistik füzelerin temel özellikleri şunlardır:

  • Dünya üzerindeki herhangi bir hedefi vurabilecek kadar uzun menzile sahiptir.
  • Genellikle nükleer savaş başlıkları taşıyabilir.
  • Hedefe ulaşmak için ses hızının birkaç katı hızda hareket eder.
  • Birden fazla hedefi vurmak için bağımsız olarak yönlendirilebilen başlıklar taşıyabilir.

Balistik füze özellikleri nelerdir?

Balistik füzeler yüksek hızda ve uzun menzilde hedefe ulaşabilen stratejik silahlardır. 3 aşamalı uçuşa sahiptir. Balistik füze özellikleri arasında bulunan uçuş aşamaları başlatma, orta ve terminaldir
Yerçekimi etkisiyle balistik yörünge izler. Nükleer, konvansiyonel veya kimyasal başlık taşıyabilir. Modern sistemlerde hassas hedefleme teknolojileri kullanılır ve hava savunma sistemlerini aşacak hızda hareket eder.

Anahtar Kelimeler:
füze
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